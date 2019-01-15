Продажи электромобилей в Украине в прошлом году выросли в 2 раза

Самым популярным электромобилем в Украине стал Nissan Leaf, который охватил 64% первичного рынка авто на электротяге.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились в 2 раза – до 5,3 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

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При этом рост произошел за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, первичные регистрации которых в Украине увеличились на 83,5%.

В то же время рост спроса на новые электромобили показал более высокий результат, чем на старые авто.

Если первичные регистрации б/у электромобилей выросли вдвое, то тот же показатель по новым авто увеличился в 2,2 раза.

Самым популярным электромобилем в Украине стал Nissan Leaf, который охватил 64% первичного рынка авто на электротяге.

За год украинскую прописку получили 3378 автомобилей этой модели, из этого количества 94% машин были с пробегом.

Второе место потребительских предпочтений занимает электромобиль BMW i3. Этот баварский электромобиль выбрали 352 украинца. В структуре продаж этой модели доля старых авто составила 69%.

Tesla Model S заняла третью строчку рейтинга с показателем 259 авто, 64% из которых являются б/у машинами.

На четвертом месте Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 168 штук, из которых 76% авто с пробегом.

Замыкает лидирующую пятерку Renault Zoe - 142 штук, из которых 84% авто с пробегом.

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц. Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что общее количество зарегистрированных в Украине электромобилей в 2018 году составило 12 тысяч штук. Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.