На АЗС дешевеет автогаз: сколько стоит заправить авто

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине снизилась до 12,49 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС с 14 по 15 января снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-42 копейки за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС OKKO, Shell, Amic и Avantage 7 в Киеве сжиженный газ снизился на 20 копеек за литр, до 11,75-12,79 гривни. На "БРСМ-Нафта" пропан-бутан подешевел на 10 копеек за литр, до 12,59 гривни. Отмечается, что в регионах на заправках автогаз подешевел на 10-42 копеек за литр. Цены массово снижали: Neftek, "Олас", "Энерджи Транс", "Татнефть", ZOG, "Катрал Юг", BVS, "Автотранс" и другие.

Таким образом, по состоянию на 15 января средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 12,49 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр.

По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках являлся рост международных котировок, а также дефицит с импортными поставками.