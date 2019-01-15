В 2018 году пассажиропоток из Украины в направлении России упал на 15% - Омелян

По словам министра инфраструктуры Омеляна, Украина развивает направление железнодорожного сообщения с ЕС.

По итогам 2018 года пассажиропоток из Украины в направлении Российской Федерации упал на 15%.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала Прямий.

"Тенденция продолжается, и мы видим, что по итогам 2018 пассажиропоток в направлении России снова упал на 15%. Причем, если в России не более 16%, то в обратном направлении более 15%. Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер", - сказал Омелян.

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По словам министра, Украина развивает направление железнодорожного сообщения с ЕС.

"Более 20 поездов запущены за очень короткий период времени, и мы развиваем как Польшу, так и Венгрию в дальнейшем. В этом году надеюсь словацкое направление запустим. Это только начало истории", - сказал Владимир Омелян.

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с Россией. По словам Владимира Омеляна, Мининфраструктуры действительно рассматривало вопрос о закрытии поездов до Москвы, но окончательное решение должен принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинское Правительство.