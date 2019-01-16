Drive Ukraine 2030: Украине нужен прорыв в инфраструктуре, а не ремонт

В Мининфраструктуры обсудили проект Плана действий по выполнению Национальной транспортной стратегии на период 2019-2021 гг.

Украине нужно создать новую реальность, то есть, реализовать Национальную транспортную стратегию Drive Ukraine 2030 в том виде, в котором она разработана.

Такие ожидания бизнеса озвучил представитель одной из логистических компаний Украины Владимир Лукьянов во время общественного обсуждения проекта Плана действий на выполнение Национальной транспортной стратегии на период 2019-2021 гг., которое состоялось в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Хотелось бы, что эта Национальная транспортная стратегия была реализована значительно раньше, чем 2030-й год, как это прописано в документе ... и самое важное - нужно не забывать реализовывать именно то, что написано, а не во время таких переговоров и дискуссий «отходить» где-то в сторону и смещать акценты с того, что нужно для бизнеса к тому, что, возможно, нужно властям », - подчеркнул он.