В ЕС отчитались о продажах автомобилей за год: какие марки покупают европейцы

Продажи легковых автомобилей в Европе в 2018 году выросли на 0,1% - до 15,1 млн авто.

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 0,1% - до 15,136 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период большинство крупных рынков показали разный результат регистраций. В частности, в Испании спрос вырос на 7%, а во Франции на 3%.

При этом спрос на новые автомобили сократился в Великобритании, Италии и Германии - на 6,8%, 3,1% и 0,2% соответственно.

В декабре 2018 года продажи авто в ЕС составили 998,5 тыс. единиц, что на 8,4% меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам декабря крупнейшие национальные рынки ЕС показали такие результаты: снижение в Испании (-3,5%), Франции (-14,5%), Германии (-6,7%), Великобритании (-5,5%) и рост в Италии (+2%).

Лидером по объему продаж стала Германия. За месяц было продано 237,058 тыс. легковых автомобилей.

Вторую строчку рейтинга занимает Франция, жители которой в ноябре приобрели 165,390 тыс. машин.

Замыкает тройку Великобритания с результатом 144,098 тыс. проданных авто.

Лидером европейского авторынка стал концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом снизились на 8,7% – до 231,011 тыс. автомобилей.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в декабре по сравнению с прошлогодним показателем снизил объем продаж на 5,8% - до 157,505 тыс. единиц.

Компания RENAULT Group в декабре заняла третье место с результатом 117,906 тыс. проданных авто, показав падение продаж на 16,6%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 3,4% - до 15,137 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.