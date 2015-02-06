Украина требует от ICAO подтвердить ее право обслуживать полеты над Черным морем

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») требует от Международной организации гражданской авиации (ICAO) подтверждения исключительного права Украины на обслуживание воздушного движения над Черным морем, передает заявление директора ГП «Украэрорух» Дмитрия Бабейчука пресс-служба ведомства.

«Украина как государство, которое является полноправным членом ICAO, неуклонно придерживается международных договоров в области гражданской авиации и аэронавигации. Именно поэтому Украина обратилась к этой влиятельной международной организации с требованием подтвердить исключительное право Украины обслуживать воздушное движение над Черным морем, что было делегировано нашему государству в соответствии с решением Совета ICAO в 1997 году », - цитирует Бабейчука пресс-служба ведомства.

По его словам, технические возможности и профессиональный уровень персонала «Украэроруха» полностью соответствуют требованиям, которые выдвигают Евроконтроль и Организация гражданских аэронавигационных служб (CANSO) к провайдерам аэронавигационного обслуживания.

Бабейчук отметил, что в 2014 году были обновлены соглашения с Турцией, Болгарией и Румынией, что также подтверждает ответственность Украины за предоставление качественного обслуживания в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Читайте такжеЕвропа запретила своим авиакомпаниям летать в Крым

Как сообщал УНИАН, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины («Украэрорух») по результатам измерения зрелости системы управления безопасностью полетов получило международную оценку 82,75%, что соответствует высокому уровню безопасности полетов в воздушном пространстве Украины.

Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух» уполномочено государственным регулирующим органом гражданской авиации выполнять аэронавигационное обслуживание в воздушном пространстве Украины.

В состав «Украэроруха» входят Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр), Служба аэронавигационной информации Украины (САИ), авиакомпания «Украэрорух», Учебно-сертификационный центр «Украэроруха» и 7 региональных структурных подразделений.