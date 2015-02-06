Билеты на самолеты в Украине из-за обвала гривни подорожали за ночь на 30%

Стоимость авиабилетов в Украине поднялась на 30% за одну ночь из-за изменения курса доллара в системе взаиморасчетов IATA, сообщает avianews.com.

Курс гривни для подсчета стоимости авиабилетов снизился с 17,1 грн. за доллар 5 февраля до 22,2 грн. за доллар по состоянию на 6 февраля.

Поскольку цена авиабилетов привязана к эквиваленту в валюте и пересчитывается каждый день по курсу системы IATA, это сразу привело к автоматическому подорожанию.

Читайте такжеУкраина требует от ICAO подтвердить ее право обслуживать полеты над Черным моремКурс системы IATA был привязан к курсу межбанка, который в свою очередь не мог значительно отличаться от индикативных показателей Нацбанка. В результате реальный курс продажи валюты отличался от заявленного примерно на 30%. Недостающие суммы банки добирали за счет комиссий и других ухищрений.

После отказа Нацбанка от индикативного курса с 5 февраля, участники рынка начали декларировать реальные курсы валют, что привело к росту доллара с 17 до 22 грн всего за один день.