В Украине растаможили уже свыше 31 тысячи "евроблях"

Из них 26 тысяч авто находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 15 января включительно оформили по новым льготным условиям свыше 31 тысячи автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено около 2 миллиарда гривень таможенных платежей.

"Самое большое количество транспортных средств оформлено в Киеве - почти 5,5 тысячи", - отметили в пресс-службе.

В частности, из общего количества растаможенных автомобилей 26 тысяч штук находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за которые автовладельцы добровольно уплатили 221,6 миллиона гривень (8500 гривень за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за данное нарушение.

По данным пресс-службы, в среднем за указанный период в Пенсионный фонд ежедневно перечислялось более 38 миллионов гривень за растаможенные по новым льготным условиям авто на еврономерах.

В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

"После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Украине вступили в силу законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации, которые были приняты Радой 8 ноября, а 23 ноября - подписаны президентом.

В соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Со дня вступления в силу вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку автомобилей, которые были ввезены с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.

До этого владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.