УЗ разрешила людям с инвалидностью приобретать билеты онлайн

Пока этот сервис работает в тестовом варианте и только на сайте, но в дальнейшем будет доступен и в мобильном приложении.

Акционерная компания "Укрзализныця" разрешила приобретать льготные билеты для людей с инвалидностью онлайн, тогда как раньше для этого нужно было ехать исключительно в кассы на вокзалах.

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Об этом сообщил глава правления Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Важнейшую функцию запускаем на booking.uz.gov.ua. С сегодняшнего дня люди с инвалидностью смогут приобрести льготные билеты онлайн. При оформлении через интернет информация об удостоверении, дающем право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени. Раньше для этого нужно было ехать исключительно в кассы на вокзалах", - сказал Кравцов.

Он добавил, что пока этот сервис работает в тестовом варианте и только на сайте, но в дальнейшем будет доступен и в мобильном приложении.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" перезапустила работу контактного центра для пассажиров, в частности, теперь эффективность его работы будет оцениваться оперативностью решения вопросов, а не количеством принятых звонков.