Украинский ІТ-рынок сидит "на чемоданах"

Украина, несмотря на экономический кризис и военные действия, сохраняет статус одного из крупнейших центров ІТ-аутсорсинга в мире. Наша страна продолжает входить в десятку лидеров по разработке программного обеспечения.

На сегодня разработчики ПО в Украине разбились на два лагеря. Примерно 90% из них ориентируются на аутсорсинг. Лишь в 10% можно оценить внутренний рынок разработки софта. Именно эти 10% пострадали от кризиса, в первую очередь. Основной причиной этому является девальвация гривни и сокращение расходов отечественных компаний на IT. Например, по данным аналитической компании IDC, за 9 месяцев 2014 года суммарный бюджет, выделенный на информационные технологии предприятиями основных отраслей промышленности, сократился на 40%, ведущими операторами связи – на 55%, крупнейшими банками – на 26%.

В целом, по данным аналитиков, внутренний IT-рынок по итогам прошлого года упал примерно на 45‑50%.

Кроме проектов на внутреннем рынке, у отечественных компаний было также довольно много клиентов из России. Однако после обострения ситуации между некогда «братскими» народами часть украинских разработчиков покинули российский рынок и начали искать альтернативу в виде европейских и американских заказчиков.

«Фирмы, которые работали на рынках стран СНГ, немного уменьшили объём своих работ. Это связано с финансовыми проблемами многих заказчиков, которые завязаны на рынок и финансирование России», - сообщил УНИАН директор международной IT-компании Telesens Эдуард Рубин.

Как отмечают эксперты, на сегодня в IT-секторе относительно спокойно себя могут чувствовать лишь аутсорсинговые компании, которые ориентируются в большей степени на рынки Европы и США. Клиенты данных компаний продолжают платить за услуги в долларах, поэтому с повышением курса валюты их прибыль только растет.

«Естественно, основной рынок - Западная Европа и США. Большинство клиентов насторожились, но не стали впадать в панику. То, что я знаю от своих коллег и по своему опыту, текущие проекты продолжаются, и никто их не останавливает», - подчеркнул Рубин.

Тем не менее, из-за отсутствия желания западных клиентов заказывать новые проекты в Украине в виду нестабильной ситуации в стране, темпы прироста в сегменте разработки ПО в 2014 году сократились до 5-7%, вместо 20‑25% в прошлые годы.

В то же время, по данным экспертов, основные конкуренты Украины в разработке программ - Беларусь, Польша, Индия, Бразилия и другие – продолжили демонстрировать стабильный рост от 30% до 100% в год.

Кадры решают...

Нестабильность в стране спровоцировала рост оттока квалифицированных кадров за границу, в первую очередь, в Европу и США. Военные действия на востоке Украины вынудили многие компании сменить свое месторасположение. Часть из них начала открывать офисы за границей, закрывая представительства в зонах конфликта. Соответственно, многие разработчики также выехали «за бугор».

«Многие украинские компании создали центры разработок в странах Восточной Европы, чтобы снизить риски. Много IT-компаний ушли из Крыма, а из Донбасса, думаю, что ушли все», - отметил Рубин.

Пожалуй, самая громкая история с миграцией кадров в прошлом году возникла вокруг международной IT-компании Luxoft, которая в Украине имеет три крупных офиса - в Киеве, Одессе и Днепропетровске с общим штатом почти 3 тыс. сотрудников. В конце мая в компании заявили о переводе около 500 русских и украинских работников в Болгарию, Румынию, Польшу и Вьетнам. Руководство Luxoft тогда объясняло это решение тем, что западные заказчики опасаются рисков на фоне украинско-российского конфликта.

«Для диверсификации страновых рисков компания будет использовать механизм релокации сотрудников из офисов компании в России и Украине», - комментировал тогда ситуацию вице-президент компании Дмитрий Кушнир.

Эксперты же отмечают, что ежегодная миграция сотрудников IT-компаний в более благополучные страны выросла до почти 5% по сравнению с 1-2% в предыдущие годы. По словам директора образовательного IT-фонда BrainBasket Романа Хмиля, такой уровень оттока кадров хоть и не представляет угрозы для количественного роста индустрии, но существенно влияет на квалифицированность отечественных кадров.

«Учитывая, что уезжают лучшие, это мешает нам создавать высокие технологии с высокой добавленной стоимостью, инновационные продукты, где очень важен опыт и квалификация инженеров», - отметил Хмиль.

Ввиду существенного повышения спроса на рынке многие специалисты из абсолютно разных областей начали обращать внимание на «лакомый кусок» IT-индустрии. Из-за кризиса в Украине значительно увеличился поток желающих изучать различные специальности в сфере информационных технологий. Уже трендом стало массовое создание треннинговых центров и курсов, с помощью которых люди могут перепрофилироваться в айтишники.

В апреле прошлого года по инициативе крупных украинских компаний-разработчиков был создан фонд BrainBasket, работа которого направлена, прежде всего, на реформы в сфере IT-образования. При поддержке Минобороны фонд запустил социальную программу Coding for Future, в рамках которой волонтеры готовы предоставлять бесплатное IT-обучение участникам АТО и переселенцам.

Также огромной популярностью начали пользоваться бесплатные онлайн-курсы, такие как Prometheus, где информационной грамоте учат преподаватели лучших вузов Украины, и Coursera с профессорами информатики из Стенфорда, Принстонона и других престижных университетов.

По словам экспертов, все подобные образовательные инициативы способствуют развитию IT-сферы в целом. Они помогают вырастить квалифицированные кадры в Украине, избежать оттока специалистов за рубеж и стимулировать рост иностранных инвестиций в отрасль.

«Уверен, что в течение года рост индустрии достигнет «довоенного» уровня, а ещё через год, если страна будет идти по европейскому пути, рост сможет достичь 30-40%, и здесь важным будет образовательный процесс», - подчеркнул Рубин.

В поисках государственной поддержки

Важным аспектом, который помог бы украинской IT-индустрии вернуть докризисные темпы роста, является поддержка со стороны государства. Причем, по мнению экспертов, поддержка должна заключаться не столько в налоговых льготах для отрасли, как в формировании четкой законодательной базы и улучшении развития системы IT-образования.

Как показывает мировая практика, большого смысла от внедрения льготного налогообложения для отрасли информационных технологий нет. Например, в 2013 году в Украине уже пытались ввести подобные секторальные льготы, однако тогда эксперты отмечали, что они мало повлияли на рынок IT в целом.

Об отсутствии необходимости внедрять налоговые льготы заявил и экс-гендиректор «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив, который сейчас занимает должность замглавы Администрации президента.

«Я никогда не был сторонником специальных условий для IT-отрасли. Этот вопрос, как правило, лоббируют аутсорсинговые компании, которые пытаются снизить налоговую нагрузку на зарплатный фонд. С точки зрения государства будет неправильно отдавать предпочтение какой-то одной индустрии», - считает Шимкив.

По его мнению, IT-индустрия сможет хорошо развиваться и сама по себе, так как демонстрирует неплохую динамику даже в кризисные времена.

Оживленное обсуждение в сети со стороны айтишников вызвало высказывание Шимкива со слоганом «Не нравится — уезжайте».

«История про то, что без льгот мы встанем и уедем… Ну, вставайте и уезжайте. Я вот не уехал, хотя мог», - заявил он.

Большинство экспертов поддержали подобную позицию замглавы АП, аргументируя это тем, что сейчас не лучшее время для налоговых льгот.

«Льготы для одной конкретной индустрии, создающие социальную несправедливость между гражданами одной страны, которая ведет войну, - это не просто странный поступок, это - безответственная политика популизма», - написала на своей странице в Facebook народный депутат Ольга Белькова.

Однако часть экспертов раскритиковали высказывание представителя руководства страны, которое, по их мнению, демонстрирует отношение властей к IT.

«Равные условия для всех - популизм, такого в рыночной экономике нигде нет. Нужно наоборот - максимальное содействие тем секторам, которые способны быть локомотивами экономики, так как они конкурентоспособны», - подчеркнул Хмиль.

В любом случае, эксперты сходятся во мнении – власти, наконец-то, должны обратить внимание и оказать поддержку сектору информационных технологий, как это происходит во многих цивилизованных странах. Но помощь со стороны государства не должна заключаться только в косвенном субсидировании отрасли, она должна быть намного шире.

Антон Кулиш (УНИАН)