"Укравтодор" в этом году хочет завершить дорогу из Львова в Умань

В пресс-службе отметили, что отдельными важными объектами в рамках реализации Go Highway этого года станет капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман и въезда в город Николаев со стороны Одессы.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в этом году планирует отремонтировать более 108 километров дороги транспортного коридора между Балтийским и Черным морем под названием Go Highway, благодаря чему к концу текущего года можно будет добраться современной дорогой из Львова в Умань.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Отмечается, что в течение прошлых двух лет "Укравтодор" в рамках реализации Go Highway уже полностью отремонтировал трассу Львов - Умань во Львовской, Тернопольской областях, обеспечив качественный проезд для всех категорий транспорта по дороге 2 категории на участке Львов - Хмельницкий и частично в Винницкой и Черкасской областях.

"В этом году будут завершены работы на участке Львов - Умань в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Итак, уже к концу текущего года можно будет добраться современной европейской дорогой от Львова в Умань", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отдельными важными объектами в рамках реализации Go Highway этого года станет капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман и въезда в город Николаев со стороны Одессы.

"В следующем году планируем завершить первый этап реализации проекта на всем протяжении коридора. С 2020 года планируется начать второй этап этого проекта", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на строительство транспортного коридора Go highway, который соединит скоростной дорогой Балтику и Черное море, в 2019 году предусмотрено 4 миллиарда гривень.