НАБУ объявило о подозрении семи лицам в хищении свыше 93 миллионов "Укрзализныци"

Детективы подготовили проект представления о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором этой коррупционной схемы.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили семерым гражданам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО «Укрзализныця».

Как отмечает пресс-служба ведомства, сообщение о подозрении состоялось 5 января. В частности, НАБУ подозревает в совершении преступления председателя правления - генерального директора производителя стрелочной продукции, первого заместителя генерального директора производителя стрелочной продукции, основателя - директора фиктивной компании-победителя торгов, директора компании-посредника, трех сотрудников филиала Центр обеспечения производства ПАО «Укрзализныця».

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Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 года - марта 2017 года организовали закупку ПАО «Укрзализныця» стрелочной продукции по завышенным ценам с привлечением подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» в сумме около 93, 28 млн грн.

Расследование изложенных фактов детективы Национального бюро начали в июне 2017 года по собственным наработками.

Три человека - два должностных лица предприятия-производителя и руководитель компании-посредника - задержаны.

Теперь решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Кроме того, детективы НАБУ подготовили проект представления о снятии неприкосновенности и привлечении к уголовной ответственности народного депутата, который, по данным следствия, является организатором этой коррупционной схемы. Личность депутата пока не разглашается.

Ранее столичная прокуратура объявила подозрение и провела обыски в квартире председателя Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук.