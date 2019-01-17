В УЗ заявили о нехватке денег на закупку американских локомотивов

Для продления контракта с General Electric нужно повышать тарифы на грузоперевозки, заявили в компании.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) пока не нашла финансирования для продления контракта по поставке локомотивов TE33A серии Evolution с американской General Electric, а также для закупки новых электровозов.

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Об этом сообщил директор по экономике и финансам УЗ Андрей Рязанцев, передает LIGA.net.

"Мы получаем по контракту 30 локомотивов GE и пока что нет продолжения этой программы. Чтобы продолжить закупку дальше нужны деньги. У нас должно быть финансирование достаточное чтобы платить по $4 млн за каждый следующий локомотив, - сказал Рязанцев. - Почему? Потому что схлопнулась наша маржа от повышения тарифов на 15% в 2017 году. За это время все товары подорожали на 25% и больше. Если мы не сделаем нормальную, адекватную корректировку тарифа этого не будем иметь никогда (новых локомотивов, - ред.)".

По словам Рязанцева, без повышения тарифа на грузоперевозку УЗ также не сможет провести закупку новых электровозов, которую компания планировала провести в 2019 году.

"Я могу планировать все что угодно. Но, для того чтобы прийти к китайцам я должен им сказать, ребята я у вас в следующем году хочу купить 100 машин. Но для этого нужно ввести автоматическую индексацию тарифа, чтобы я понимал, что я выполню свои обязательства перед этими людьми. Мы готовы со всех точек зрения. Но нам необходим справедливый экономический тариф, тогда мы сможем приобретать новые локомотивы, в том числе и электровозы", - сказал топ-менеджер.

Напомним, ранее Андрей Рязанцев заявил, что повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки на 16,6% инициированное УЗ откладывается с февраля 2019 года на март. Сейчас предложенный проект индексации тарифа находится в Министерстве инфраструктуры Украины.

Напомним, что согласно финансовому плану УЗ на 2019 год, перевозчик планирует поднять тарифы на грузовые и пассажирские перевозки. В частности, финплан предусматривает повышение тарифов на грузовые перевозки в четыре этапа, в привязке к индексации на ИЦП: с 1 февраля 2019 - на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля - на 5%, с 1 октября - на 7,5%.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

8 ноября «Укрзализныця» испытала первый тепловоз General Electric в составе грузового поезда на участке Кременчуг - Ромодан.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной компанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.

Ранее стало известно, что НАБУ начало расследовать покупку локомотивов General Electric. В антикоррупционном органе подозревают, что тепловозы были закуплены по завышенным ценам.