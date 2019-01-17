УЗ может потратить очередное повышение тарифов на собственные зарплаты - глава ассоциации

Улучшение эффективности "Укрзализныци" под вопросом, но при этом монополист направляет значительные суммы на заработные платы.

В 2018 году грузоотправители заплатили "Укрзализныце" на 20 млрд грн больше, чем в 2017 году, но при этом государственный монополист вновь планирует поднять тарифы в текущем году на 25%, что вызывает настороженность у промышленников, являющихся одними из основных клиентов УЗ.

Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина" глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам эксперта, улучшение эффективности "Укрзализныци" под вопросом, но при этом монополист направляет значительные суммы на заработные платы. И, согласно планам на год, планирует увеличить их.

"Сейчас в структуре себестоимости "Укрзализныци" заработная плата составляет более 50%. В европейских компаниях (Польша, Чехия) - это 32%-36%, никогда больше. В этом году уровень заработной платы планируется еще больше увеличить", - заявил Каленков.

Вместе с тем высокий уровень зарплат не гарантирует эффективную работу сотрудников монополиста, считает Каленков.

"У около 500 человек административно-технического персонала зарплата средняя, более 140 тыс. грн в месяц. В следующем году планируется увеличить в 3,5 раза. Довольно существенно. Кроме того, члены правления "Укрзализныци" получают месячную зарплату по 2 млн грн гривен каждый. Мы хотим ожидать, если люди получают такую зарплату, соответствующий уровень принятия решений".

Но при этом сама "Укрзализныця", по словам Каленкова, на следующий год запланировала расходы на страховку от убытков "Укрзализныци" в связи с неправильными, неграмотными действиями руководства "Укрзализныци".