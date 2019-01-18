Депутаты призывают Гройсмана не отдавать рабочие места украинцев белорусскому «Белавтодору» (документ)

Депутаты требуют от Гройсмана наказать чиновников-лоббистов «Белавтодора» и пересмотреть тендер на ремонт трассы «Киев-Одесса».

Депутаты просят премьер-министра Владимира Гройсмана пересмотреть тендер на ремонт трассы «Киев-Одесса» и наказать чиновников, лоббирующих интересы «Белавтодора». Обращение к премьеру подготовил депутат ВО «Свобода» Александр Марченко.

По его информации, в середине января Кабинет министров Украины планирует выделить на ремонт трассы «Киев-Одесса» более 600 млн грн компании «Строительно-монтажный трест №8», которая структурно принадлежит белорусскому государственному холдингу «Белавтодор». Этот тендер прошел осенью прошлого года. Белорусам отдали победу, несмотря на то, что «Белавтодор» предложил цену всего на тысячу гривен ниже, чем украинский подрядчик.

«За последние годы эта компания-нерезидент победила в 14 тендерах на строительство и ремонт дорог в Украине на общую сумму более 1,5 млрд грн. Эти деньги будут фактически выведены из экономики Украины. Очередное решение правительства финансировать деятельность белорусских компаний, на наш взгляд, может иметь негативные последствия в свете ползучей аннексии Белоруссии, которую Кремль подает как интеграцию субъектов союзного государства», - отмечает Александр Марченко.

Депутат подчеркивает, что необходимо поддерживать дипломатические отношения с Белоруссией, но в то же время нужно развивать собственную экономику, а не содействовать в экономической сфере страны, которая демонстрировала ряд недружественных шагов в отношении Украины.

«Украинская власть не может исключать ситуацию, когда условно «завтра» Россия аннексирует Беларусь. Тогда часть украинской экономики, которая только начала освобождаться от российской зависимости, снова будет под ударом. Сегодня наибольшую активность белорусской экономической экспансии мы наблюдаем в сфере строительства дорог. Эта отрасль напрямую финансируется средствами налогоплательщиков из госбюджета», - считает Александр Марченко.

Народный депутат просит премьера предоставить информацию о проведении тендера на ремонт трассы М-05 «Киев-Одесса», чтобы проверить его законность. Марченко также призывает пересмотреть решение о допуске компании «Белавтодор» к ремонту дороги.

По мнению нардепа, украинские предприятия смогут реализовывать государственные заказы на ремонт и строительство дорог в полном объеме. Кроме того, развитие отечественных компаний позволит избежать утечки специалистов за границу, поскольку дорожная отрасль обеспечивает большое количество рабочих мест, как в строительстве, так и в сопутствующих отраслях. В частности, создаются рабочие места в производстве строительных материалов и добавок, техники и оборудования.

Отдельно депутат просит главу правительства провести объективную проверку причастности госслужащих и чиновников Укравтодора к лоббированию интересов этой компании-нерезидента.