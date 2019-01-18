В Украину прибыли еще пять американских локомотивов (фото)

Локомотивы будут направлены на Крюковский завод, а через некоторое время выйдут на магистрали.

Из США теплоходом BBC Aquamarine в морской торговый порт Черноморск прибыли пять локомотивов TE33A Evolution.

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Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога" ПАО "Укрзализныця" на своей странице в Facebook.

"Судно BBC Aquamarine с пятью локомотивами производства General Electric прибыло в порт Черноморск. Докеры начали их выгрузку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как и предыдущие локомотивы, они будут направлены на Крюковский завод, а через некоторое время выйдут на магистрали.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" (УЗ) пока не нашла финансирования для продления контракта по поставке локомотивов TE33A серии Evolution с американской General Electric, а также для закупки новых электровозов.

В компании отметили, что без повышения тарифа на грузоперевозки УЗ также не сможет провести закупку новых электровозов, которую компания планировала провести в 2019 году.