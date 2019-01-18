Новый украинский аэропорт "Приднепровье" не помешает уже работающим – Омелян

По словам министра, в действующих аэропортах Днепра и Запорожья существуют проблемы с собственностью.

Реализация проекта строительства нового аэропорта "Приднепровье" на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое не окажет негативного влияния на работу действующих аэропортов в Днепре и Запорожье.

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Об этом журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Мы видим, что это абсолютно нормальная модель для развития региона. Конгломерация, о которой мы говорим – Днепр – Запорожье - Кривой Рог, имеет больше населения, чем Киев. А поэтому все существующие аэропорты будут успешно работать", - сказал министр.

Он отметил, что в действующих аэропортах Днепра и Запорожья существуют проблемы с собственностью.

"Аэропорты находятся в непонятной собственности. И мы не хотим рисковать деньгами налогоплательщиков", - подчеркнул министр.

Он добавил, что в прошлом году Укравтодор завершил строительство автомагистрали Днепр - Запорожье, что позволит гражданам удобно добираться до нового аэропорта "Приднепровье".

"Сейчас мы согласовываем всю документацию и, конечно же, отчитаемся, как только завершим все расчеты по проекту", - подытожил глава Мининфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября прошлого года министр Омелян заявил, что новый аэропорт "Приднепровье" на админгранице Днепропетровской и Запорожской областей возле поселка Соленое может быть построен максимум через три года.