Tesla отозвала более 14 тысяч машин в Китае

В подушках данных машин содержатся газогенераторы, произведенные обанкротившейся в 2017 году японской компанией Takata.

Американский производитель электромобилей Tesla отозвал с китайского рынка 14 123 машины из-за проблем с подушками безопасности.

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Об этом сообщает телеканал Channel New Asia со ссылкой на Государственное управление по рыночному надзору Китая, передает РБК.

По данным телеканала, Tesla объявила об отзыве автомобилей модели S, реализованных в период с 4 февраля 2014 года по 9 декабря 2016 года. В подушках данных машин содержатся газогенераторы, произведенные обанкротившейся в 2017 году японской компанией Takata.

Так, по информации управления, детали были созданы на основе нитрата аммония без осушителя, из-за чего существует высокий риск, что они разорвутся на куски и нанесут травмы пассажирам и водителю автомобиля. Takata обанкротилась, после того как стало известно о ряде смертей из-за дефектов в подушках безопасности их производства.

Tesla намерена заменить все подушки безопасности своих автомобилей, сообщили в компании.