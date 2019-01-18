В Киеве в выходные частично ограничат движение транспорта по Северному мосту
17:37, 18 января 2019Транспорт
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На мосту будут ремонтировать перильное ограждение.
Движение по мосту частично ограничат / фото УНИАН
19 и 20 января с 09:00 до 20:00 на Северном мосту через р. Днепр будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения в направлении жилого массива Троещина.
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Как сообщила пресс-служба КК «Киевавтодор», ограничение движения будет в связи с ремонтом перильного ограждения.
Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
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