Drive Ukraine 2030: новая веха развития инфраструктуры Украины

Новая Национальная транспортная стратегия Украины является указателем изменения качества и эффективности транспортного сектора экономики и служит делу усиления связей с Европой. Об этом рассказывает Виктор Мироненко, заведующий кафедрой Управления коммерческой деятельностью железных дорог Государственного университета инфраструктуры и технологий.

«Национальная транспортная стратегия Украины - это важная веха сохранения и развития транспортного сектора экономики страны ...», - отмечает он.

Больше о Национальной транспортной стратегии и о главных задачах для ученых в контексте развития инфраструктуры Украины можете увидеть на видео.