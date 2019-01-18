Drive Ukraine 2030: новая веха развития инфраструктуры Украины
18:00, 18 января 2019Транспорт
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Новая Национальная транспортная стратегия Украины является указателем изменения качества и эффективности транспортного сектора экономики и служит делу усиления связей с Европой. Об этом рассказывает Виктор Мироненко, заведующий кафедрой Управления коммерческой деятельностью железных дорог Государственного университета инфраструктуры и технологий.
«Национальная транспортная стратегия Украины - это важная веха сохранения и развития транспортного сектора экономики страны ...», - отмечает он.
Больше о Национальной транспортной стратегии и о главных задачах для ученых в контексте развития инфраструктуры Украины можете увидеть на видео.
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