«Укрзализниця» в 6 раз повысила цену за групповое бронирование билетов

Резервирование билетов по заявкам для перевозки детских групп было повышено на 56% - до 50 грн за место.

Акционерная компания "Укрзализныця с 15 января повысила оплату за резервирование мест по заявкам юридических и физических лиц в 6 раз – с 32 до 200 грн за место, при этом стоимость резервирования билетов по заявкам для перевозки детских групп была повышена на 56% - с 32 грн до 50 грн за место.

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Об этом на своей странице в Facebook заявила депутат Верховной Рады Анна Романова, которая направила депутатский запрос руководству «Укрзализныци» после многочисленных жалоб со стороны представителей туристической отрасли.

«Такой тариф ставит под угрозу развитие всего внутреннего туризма в Украине, поскольку такое повышение цены усложнит, а в некоторых случаях и сделает невозможной организацию групповых туров по Украине, особенно детских», написала она.

В комментарии УНИАН директор Департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок АО «Укрзализныця» Александр Красноштан объяснил ситуацию с повышением тарифов тем, что установленные государством тарифы не покрывают даже 40% затрат, и в связи с этим предприятие несет многомиллиардные убытки.

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«Что касается групповых перевозок, основными клиентами, которые пользуются этой услугой, являются туристические компании, они организовывают туры, и как субъекты предпринимательской деятельности получают прибыль. В то же время, «Укрзализныця» несёт значительные затраты на поддержание сети касс группового бронирования, аппарата, который обслуживает групповые перевозки», - сказал Красноштан.

По его словам, помимо этого большие затраты приходятся на маневровые работы и содержание дополнительных вагонов, которые необходимы для перевозки организованных групп.

«Предыдущие ставки не покрывали и половины затрат «Укрзализныци» на эту деятельность, в связи с этим, вынужденной мерой стало повышение ставок на групповое бронирование, при этом ставки на бронирование детских групп остаются в 4 раза ниже уровня ставок обычных групп», - отметил он.

Красноштан также пояснил, что повышения стоимости турпакетов для конечных потребителей можно было бы избежать за счёт уменьшения уровня прибыльности туроператоров.

Как сообщал УНИАН, с 15 января «Укрзализныця» возобновила возможность возврата проездных документов на сайте booking.uz.gov.uа, в мобильной версии сайта и мобильных приложениях.