Железнодорожный вокзал Киева хотят передать в концессию

Министр отметил, что первоочередными шагами в развитии столичного ж/д вокзала должны стать решение вопросов стихийной торговли, парковки и безопасности.

Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в концессию Центральный железнодорожный вокзал в Киеве.

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Как сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры, соответствующая договоренность была достигнута в ходе инспекции вокзала и прилегающих территорий с участием министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, мэра Киева Виталия Кличко, главы «Укрзализныци» Евгения Кравцова и начальника Главного управления Национальной полиции Киева Андрея Крищенко.

"Мы должны разработать проект привокзальной площади и вокзала, как единого комплекса, который будет иметь не только функциональную бизнес-нагрузку, но и эстетическое значение... В дальнейшем, мы предусматриваем передачу вокзала в концессию. Это может быть и муниципальная концессия, если город будет иметь деньги, может быть частный инвестор", - цитирует пресс-служба Омеляна.

В сообщении со ссылкой на министра отмечается, что первоочередными шагами в развитии столичного ж/д вокзала должны стать решение вопросов стихийной торговли, парковки и безопасности.

«Торговые площадки, залы ожидания, парковки - все это должно быть приведено в порядок, в едином эстетическом стиле. Отдельная тема - борьба с карманными ворами и общая безопасность пассажиров», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года Миниинфраструктуры по результатам переговоров с "Укрзализныцей" определило железнодорожный вокзал Николаева возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства.

До этого, в апреле руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявлял, что многие вокзалы убыточны и компания тратит до 500 млн грн на их содержание. В связи с этим «Укрзализныця» заявила о намерении до конца 2018 года объединить всю сеть вокзалов в одну компанию для передачи вокзалов в концессию.