Международные доноры выделят 4,5 миллиарда евро на инфраструктуру в Украине

Их них на дороги планируется направить наибольшую сумму из запланированных инвестиций в объеме около 2,15 млрд евро.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации принятой в 2018 году Национальной транспортной стратегии, намерено реализовать до 2030 года 39 инфраструктурных проектов на общую сумму около 4,5 млрд евро при финансовой поддержке международных доноров.

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«Согласно проекту Еврокомиссии, на эти 39 проектов предусмотрено 4,5 млрд евро. Это смешанное финансирование: средства Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, государственно-частное партнерство», - сообщил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, реализация этих проектов позволит значительно углубить инфраструктурную интеграцию Украины и в перспективе стать органической частью общеевропейской транспортной сети.

В частности, согласно материалам, розданным в ходе пресс-конференции, Мининфраструктуры планирует реализовать 13 проектов в дорожной сфере на сумму около 2,15 млрд евро, в авиационной сфере – 6 проектов на сумму 470 млн евро, в железнодорожной - 9 проектов на 851 млн евро, в морской сфере – 9 проектов на 873 млн евро, в сегменте внутренних водных путей – 2 проекта на 112 млн евро.

Как подчеркнул присутствующий на пресс-конференции глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, одна из основных задач деятельности ЕС в Украине - способствовать созданию конкурентоспособной экономики, одним из путей которой является создание устойчивой и эффективной транспортной системы.

«Чтобы достичь этого, мы сотрудничаем с министром Владимиром Омеляном для того, чтобы улучшить нормативную базу, гармонизировать украинское законодательство в сфере транспорта с европейским», - отметил глава представительства ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, в мае 2018 года Кабмин утвердил Национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года Drive Ukraine 2030, целью которой является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

Ранее Омелян сообщал, что на реализацию транспортной стратегии до 2030 года необходимо около 60 млрд долл.

В ноябре 2018 года Европейская комиссия включила Украину в Трансъевропейскую опорную транспортную сеть (TEN-T), что позволит нашей стране стать важным участником развития стратегического транспортного коридора в сообщении Европа - Азия и претендовать на помощь Евросоюза в вопросе развития своей части данной сети.