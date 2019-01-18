Tesla сократит 3400 постоянных работников

Котировки компании на предварительных торгах в пятницу снизились на 5%.

Производитель электромобилей Tesla решила сократить 7%, или примерно 3400 постоянных работников, сообщил сегодня гендиректор компании Илон Маск в письме сотрудникам.

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Это часть стратегии компании по сокращению издержек в ходе разворачивания крупносерийного производства массового электромобиля Tesla Model 3, замечает CNBC.

Как передают «Ведомости», в письме Маск назвал 2018 год «самым тяжелым, но и самым успешным» в истории Tesla, но признал, что у компании не осталось иного выбора, кроме сокращений, чтобы иметь возможность продавать Model 3 в средней комплектации за $35 000.

«Несмотря на большой прогресс, наши продукты все еще недоступны большинству людей», – отметил он. Впрочем, напомнил основатель компании, в 2018 году Tesla увеличила рабочую силу на 30%.

«Есть множество компаний с лучшим соотношением "жизнь/работа", потому что они больше и работают в зрелых отраслях или где нет такой хищнической конкуренции», – заметил Маск.

Котировки Tesla на предварительных торгах в пятницу снизились на 5%.