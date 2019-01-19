В Киевской области сошел с рельсов грузовой поезд: 8 пассажирских поездов задержались в пути

"Укрзализныця" не сообщает об ориентировочном времени задержки поездов.

Из-за схода с рельсов грузового поезда возле станции Кожанка на участке Фастов – Козятин в Киевской области задерживается ряд пассажирских поездов.

Об аварии сообщил 24 канал.

Известно, что движение по железной дороге на этом направлении частично перекрыто. По состоянию на 10 утра 19 января от последствий аварии освободили одну колею. Пассажирские поезда существенно задерживаются.

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По информации Lb.ua, в пути задерживаются 8 пассажирский поездов. В частности, речь идет о:

715 Киев – Перемышль;

138 Лисичанск – Хмельницкий;

121 Николаев – Ровно;

111 Харьков – Львов;

70 Мариуполь – Львов;

55 Москва – Хмельницкий;

23 Москва – Одесса;

779 Сумы – Винница.

"Укрзализныця" не сообщает об ориентировочном времени задержки поездов. Так, некоторые из них уже более 2 часов ждут возобновления движения по железной дороге.