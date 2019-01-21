Tesla существенно повысила цены на своих зарядных станциях

Очередное повышение стоимости зарядки наблюдается не только в США, но и во всем мире.

На прошлой неделе Илон Маск объявил о прекращении реферальной программы с 1 февраля 2019 года, в рамках которой владельцы электрокаров Tesla получали возможность бесплатной зарядки своего авто от сети станций Supercharger в течение шести месяцев, а также анонсировал сокращение 7% сотрудников.

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Одновременно компания резко повысила стоимость зарядки на фирменных станциях Supercharger, пишет itc.ua.

Теперь владельцы электромобилей вынуждены платить за потреблённые кВт⋅ч, либо за время использования Supercharger на тех рынках, где запрещены прямые продажи электроэнергии. Tesla отходит от ценовой политики на уровне регионов и внедряет ценообразование для каждой отдельной станции, чтобы получить комплексные цены, основанные на тарифах на электроэнергию и потребностях местных жителей. В конечном итоге это привело к существенному росту цен на большинстве рынков.

В прошлом году Tesla уже повышала стоимость зарядки на станциях Supercharger на территории США. В некоторых местах цена возросла почти вдвое, хотя в большинстве регионов рост составил 20-40%. На этот раз очередное повышение стоимости зарядки наблюдается не только в США, но и во всем мире. Если раньше цены устанавливались для каждого штата или региона, то теперь для каждой станции Supercharger. Например, в Калифорнии зарядить автомобиль Tesla уже обойдётся в $0,32-0,36 за кВт·ч (ранее – $0,26). В Европе ситуация аналогичная.

В своем заявлении Tesla утверждает, что никогда не считала зарядные станции Supercharger источником прибыли, а весь доход от них идёт на расширение сети зарядок.

«Мы корректируем тарифы, чтобы лучше отражать разницу в местных затратах на электроэнергию и использование площадок. По мере роста нашей сети зарядок мы продолжаем открывать новые станции Supercharger, чтобы водители могли проезжать большие расстояния с минимальными затратами на бензин и нулевыми выбросами», – заявили в пресс-службе Tesla.

На данный момент Tesla владеет 1 422 зарядными станциями Supercharger (12 011 стоек) по всему миру, и в текущем году их количество должно удвоиться.