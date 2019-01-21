Во Франции опровергли сообщения о возможном слиянии Renault и Nissan

Накануне японская газета Nikkei писала, что правительственная делегация Франции во время посещения Токио заявила японской стороне, что будет стремиться к объединению Renault и Nissan в холдинговую компанию.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр опроверг сообщения о намерениях французского правительства добиваться слияния Renault и Nissan в единый холдинг.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на Le Monde.

По словам министра, этот вопрос не стоит на повестке дня. Ле Мэр отметил, что Франция привержена надлежащему функционированию и долговечности альянса Renault и Nissan.

Накануне японская газета Nikkei писала, что правительственная делегация Франции во время посещения Токио заявила японской стороне, что будет стремиться к объединению Renault и Nissan в холдинговую компанию. По данным издания, из-за нарастания напряженности в отношениях между партнерами Париж возобновил давление с целью слияния. Nissan выступает против из-за опасений, что правительство Франции, которое является акционером Renault, получит возможность влиять на политику холдинга, писала газета.

В декабре 2018 года бывшего топ-менеджера Nissan Карлоса Гона обвинили в нарушении финансового законодательства. Изначально его обвиняли в сокрытии доходов, однако 11 января прокуратура Токио предъявила ему обвинения в злоупотреблении доверием, нанесении компании Nissan урона на $17 млн и занижении доходов в период с 2015 по 2017 год.