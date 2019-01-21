Поднятие тарифов на грузоперевозки будет меньшим, чем планировалось

«Укрзализныця» снизила уровень индексации тарифов на грузоперевозки на 2019 год - до 14,2%.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» снизила уровень индексации тарифов на грузоперевозки на 2019 год - до 14,2%, откорректировав ранее обнародованный финплан, в котором планировалось с 1 февраля повысить тарифы на 16,6%. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Компания считает справедливым значение 14,2% - это официально обнародованный Госстатом уровень роста цен производителей промышленной продукции за 2018 год", - говорится в сообщении.

По словам директора по экономике и финансам Андрея Рязанцева, «Укрзализныця» внесла корректировки в проект финплана компании, где вместо прогнозируемых 16,6% отметила уже фактический индекс цен производителей 14,2%.

«Мы честны с рынком и выполняем обещанное. Инициируем автоматическую индексацию тарифов на уровень индекса цен производителей промышленной продукции. Сейчас по факту 2018 года идем с опережением, индексируя на прогнозный показатель с последующей корректировкой на факт. Не раскручиваем, как любят говорить наши оппоненты, «маховик инфляции», а уже после фактического роста цен на продукцию других товаропроизводителей возместим с опозданием фактическое значение. Это очередной шаг на пути к клиентоориентированности. Но мы должны внедрить автоматическую индексацию, иначе доходов не будет хватать на осуществление операционной деятельности, не говоря уже об инвестициях в тяговый состав», - цитирует пресс-служба Рязанцева.

По его словам, от затягивания процесса внедрения индексации и длительных согласований рынок только несет потери, поскольку меньше времени остается для подготовки ресурсов к пиковым перевозкам, которые традиционно приходятся на вторую половину года.

«Предложенная нами автоматическая индексация тарифов - это фактически корректировки к реальным экономическим условиям, в первую очередь это расходы на подготовку тягового подвижного состава для нужд экономики. Без достаточного объема денежных средств «Укрзализныця» не может в полном объеме готовиться к пиковым перевозкам», - отметил Рязанцев.

В пресс-службе отметили, что на 2019 год в прогнозе экономического и социального развития Украины, по данным Минэкономразвития, ожидается рост количественных показателей на уровне 10,1%.

«То есть без выравнивания тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом с индексом цен производителей за 2018 год, в дальнейшем разрыв между ними будет только увеличиваться. По данным Государственной службы статистики Украины, с 2009 по 2018 год рост индекса цен производителей опережает индекс тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 70%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в финплане «Укрзализныци» на 2019 год предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.

Также "Укрзализныця" заложила в финплан повышение тарифов на грузовые перевозки на уровень индекса цен производителей по итогам 2018 года. Так, с 1 февраля 2019 года повышение тарифа было предусмотрено на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля - на 5% и с 1 октября - на 7,5%.