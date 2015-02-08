СБУ предотвратила теракт на железнодорожном пути в Запорожской области

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

«В рамках масштабных антитеррористических и антидиверсионных мероприятий, в частности, по охране стратегически важных объектов, сотрудники СБУ задержали двух диверсантов, которые планировали взорвать железнодорожный путь на участке ”станция им. Олимова” - «Запорожье-2», - написал он.

По оперативным данным СБУ, полученным еще в начале января с.г., российским инструктором (гражданин РФ) была создана диверсионно-разведывательная группа для осуществления террористической и диверсионной деятельности в Запорожском регионе.

«СБУ установила, что двое жителей Донбасса предварительно прибыли в Запорожье. Они подыскали себе временное жилье и начали подготовку к совершению диверсии. Диверсанты планировали взорвать колею на оживленном участке железной дороги. Кроме того, они похитили на одной из станций устройство строгого учета - т.н. ”тормозной башмак”, - проинформировал Лубкивский.

Читайте такжеСБУ задержала журналиста по подозрению в госизменеПо его данным, «устройство для схождения поезда с колеи (”башмак” с вложенной в него гранатой РГД-5) диверсанты установили в месте наивысшей скорости поезда (с учетом местности, высота склона позволяла причинить максимальный вред)».

В ходе спецоперации СБУ задержала обоих злоумышленников.

Во время обыска арендуемой ими квартиры оперативники изъяли гранаты с запалами, три тротиловых шашки (весом 400 граммов каждая), план-схему города, карты с отметками автомобильных и железнодорожных дорог Запорожья.

Следователями начато уголовное производство по ст.ст.15,113 (законченное покушение на диверсию) УК Украины.