С начала движения 22 января до окончания торжественных мероприятий в городе вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 93Н, 94н и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118.

Завтра в Киеве в связи с празднованием дня Соборности будет изменено движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации ссылкой на КП «Киевпастранс», с начала движения 22 января до окончания торжественных мероприятий в городе вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 93Н, 94н и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118.

Итак, движение троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н организуется соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянской, пл. Космонавтов, просп. Леся Курбаса до бульвара Тараса Шевченко по своему маршруту, далее - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, дальше по своей трассе; движение троллейбусов маршрута № 6 организуется от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»; движение троллейбусов маршрута №№ 16, 18 - соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; движение автобусов маршрута № 24 - от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади; движение автобусов маршрута № 114 организуется на двух участках: от ул. Милославской до Европейской площади и от железнодорожного вокзала «Центральный», далее - ул. Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко - ул. Петлюры - до железнодорожного вокзал «Центральный».

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Относительно движения автобусов маршрута № 118, то он будет действовать следующим образом: от ст. м. «Черниговская» до ул. Бассейной по своему маршруту, далее - ул. Крещатик - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова (в обратном направлении ул. Леонтовича) - б-р Тараса Шевченко, дальше по своему маршруту.

На время проведения мероприятий с 06:30 до 11:00 предусмотрена отмена остановки троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94н «Университет» на ул. Владимирской (нечетная сторона).

С 08:00 до 11:00 будет отменена остановка автобусов маршрутов № 24, и изменен маршрут № 114 «Европейская площадь» на ул. Грушевского (нечетная сторона).