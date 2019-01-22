Цены на автогаз продолжают падать: сколько стоит заправить авто

Средняя стоимость сжиженного газа на АЗС в Украине снизилась до 11,85 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС с 21 по 22 января снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-80 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на столичных станциях Shell, "БРСМ-Нафта", "БАРС" автогаз снизился на 10-30 копеек за литр - до 12,49-11,70 гривни. На станциях Avantage 7 газ подешевел на 20 копеек за литр - до 11,05 гривни.

На 10-30 копеек за литр цены снизились на заправках региональных операторов. Parallel, Sun Oil, BVS, "Олас", "Род-Ник", "Автотранс", Jazz Oi и др. продолжали снижать цены на автогаз

Таким образом, по состоянию на 22 января средние цены на сжиженный газ в Украине снизились до 11,85 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр.

По мнению экспертов, причинами роста стоимости сжиженного газа на заправках был рост международных котировок, а также дефицит импортных поставок.