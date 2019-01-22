Tesla вскоре начнет поставки бюджетних Model 3 в Европу

В начале января Tesla открыла предзаказы на Model 3 в ряде европейских стран.

Tesla в следующем месяце рассчитывает начать поставки в Европу электромобилей Model 3 в модификации Long Range после получения разрешения от Управления по контролю за дорожным движением (RDW) в Нидерландах.

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Таким образом, это позволит компании продавать свои автомобили по всей Европе, не получая разрешения в каждой отдельной стране ЕС, пишет itc.ua.

По сути, это уже формальность, учитывая, что в начале января Tesla открыла предзаказы на Model 3 в ряде европейских стран.

Напомним, компания на днях решила сократить 7% рабочих мест, чтобы уменьшить расходы при одновременном наращивании производства более дешёвых версий автомобиля. Когда Илон Маск сообщил об этом в своём письме, он выразил надежду, что поставки более дорогих версий Model 3 (на этот раз в Европу и Азию) позволят получить небольшую прибыль. Продажи седана в Европе и Китае могут помочь компании компенсировать сокращение федеральных льгот в США на покупку электромобилей.

Как пишет издание, благодаря Model 3 у Tesla появилась возможность расширить свою экспансию на рынок автомобилей премиум-класса, где доминируют немецкие BMW, Mercedes-Benz и Audi. В прошлом году Tesla реализовала в США 138 тыс. электромобилей Model 3. В Европе этот рынок в два раза больше, поэтому у компании есть все шансы улучшить свои показатели.