Полиция расследует хищение 20 миллионов во время строительства экспресса в «Борисполь»

Отмечается, что в течение 2018 года компания «Рилейд» неоднократно побеждала в публичных закупках филиала «Укрзализныци» - «Юго-Западной железной дороги» по объекту строительства Kyiv Boryspil Express на общую сумму 20,44 млн гривень.

Национальная полиция Украины проводит расследование по фактам присвоения средств должностными лицами «Укрзализныци» во время строительства железнодорожной ветки для Kyiv Boryspil Express. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева от 17 января.

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Согласно постановлению, главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование от 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами одного из предприятий частной формы собственности путем формального документального оформления выполнения работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что в течение 2018 года компания «Рилейд» неоднократно побеждала в публичных закупках филиала «Укрзализныци» - «Юго-Западной железной дороги» по объекту строительства «Организация железнодорожного пассажирского сообщения города Киева - Международный аэропорт «Борисполь» на общую сумму 20,444582 млн гривен.

«Должностными лицами компании «Рилейд» с целью присвоения бюджетных средств, полученные средства от филиала «Укрзализныци» - «Юго-Западная железная дорога» перечислены на счета предприятий с признаками «фиктивности», а именно: компании «Магистраль-77»; «Лаукар-Инфо"; «Трейд Синерджи»; «Дейнеко Групп»; «Прайм Стрим Оил»; «Атлант Строй Групп»; ПТГ; «Амиран ХХI»; «Металлхолдинг» за якобы приобретенные работы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим возникла необходимость в получении временного доступа к банковским учреждениям, в которых компания «Рилейд» и «Магистраль-77» были или являются в настоящее время клиентами.

«Согласно полученным в ходе досудебного расследования документов, «Рилейд» и «Магистраль-77» являются клиентами «Кристалбанк».

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя следственной группы Главного следственного управления Национальной полиции Украины капитана полиции Анатолия Ивановича Лютюка о временном доступе к вещам и документам «Кристалбанк».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Проект удалось реализовать в течение девяти месяцев за 480 млн грн.