Полиция расследует хищение 20 миллионов во время строительства экспресса в «Борисполь»
Национальная полиция Украины проводит расследование по фактам присвоения средств должностными лицами «Укрзализныци» во время строительства железнодорожной ветки для Kyiv Boryspil Express. Об этом говорится в решении Печерского райсуда Киева от 17 января.
Читайте такжеЭкспресс в "Борисполь" снова сломался, даже не выехав за пределы Киева
Согласно постановлению, главным следственным управлением Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование от 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий государственной формы собственности по предварительному сговору с должностными лицами одного из предприятий частной формы собственности путем формального документального оформления выполнения работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования уголовного производства установлено, что в течение 2018 года компания «Рилейд» неоднократно побеждала в публичных закупках филиала «Укрзализныци» - «Юго-Западной железной дороги» по объекту строительства «Организация железнодорожного пассажирского сообщения города Киева - Международный аэропорт «Борисполь» на общую сумму 20,444582 млн гривен.
«Должностными лицами компании «Рилейд» с целью присвоения бюджетных средств, полученные средства от филиала «Укрзализныци» - «Юго-Западная железная дорога» перечислены на счета предприятий с признаками «фиктивности», а именно: компании «Магистраль-77»; «Лаукар-Инфо"; «Трейд Синерджи»; «Дейнеко Групп»; «Прайм Стрим Оил»; «Атлант Строй Групп»; ПТГ; «Амиран ХХI»; «Металлхолдинг» за якобы приобретенные работы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим возникла необходимость в получении временного доступа к банковским учреждениям, в которых компания «Рилейд» и «Магистраль-77» были или являются в настоящее время клиентами.
«Согласно полученным в ходе досудебного расследования документов, «Рилейд» и «Магистраль-77» являются клиентами «Кристалбанк».
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя следственной группы Главного следственного управления Национальной полиции Украины капитана полиции Анатолия Ивановича Лютюка о временном доступе к вещам и документам «Кристалбанк».
Как сообщал УНИАН, 30 ноября «Укрзализныця» запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом «Борисполь». Проект удалось реализовать в течение девяти месяцев за 480 млн грн.