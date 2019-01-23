Разработчики Hyperloop рассказали, когда запустят сверхскоростной поезд в коммерческое использование

Коммерческое использование Hyperloop планируют начать в 2022 году.

Американская компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT), занимающаяся разработкой высокоскоростных поездов, может начать коммерческую эксплуатацию таких поездов уже в 2022 году.

Читайте такжеПервый европейский Hyperloop построят в Швейцарии

Об этом заявил генеральный директор компании Дирк Алборн в интервью телеканалу CNBC, передает «Коммерсант».

«Мы ожидаем, что сможем запустить первую коммерческую линию через три года»,— сообщил топ-менеджер в Давосе. Кроме того, он намекнул, что желающие могут принять участие в тестах уже до конца этого года, если они подпишут соответствующее согласие с отказом от претензий. «Мы планировали начать первые тесты в Эмиратах, в планах стоит 2020 год,— отметил глава HTT.— Но это должна быть первая коммерческая линия, и если кто-то подпишет согласие на участие в тестах, мы могли бы устроить поездку даже немного раньше».

Напомним, Hyperloop («Гиперпетля») состоит из аэродинамической трубы и капсулы, которая способна передвигаться без воздушного сопротивления и разгоняться до рекордных скоростей.

Идею транспортной системы предложил в 2012 году предприниматель Илон Маск. В августе 2013 года он оценил затраты на ее реализацию в $6–7,5 млрд. Развитием проекта занялись две компании - Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One.