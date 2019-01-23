Volvo отзывает 200 тысяч автомобилей

Причиной стали обнаруженные проблемы в выхлопной системе авто.

Шведский автопроизводитель легковых автомобилей Volvo Cars, принадлежащий китайской компании Geely, объявил об отзыве около 200 тыс. автомобилей по всему миру (37 тыс. в самой Швеции).

Читайте такжеMazda отзывает более 600 тысяч авто по всему миру

Причиной стали обнаруженные проблемы в выхлопной системе автомобилей, сообщает «Коммерсант».

Компания считает, что к этим проблемам могли привести трещины в топливопроводе. О каких-либо инцидентах, связанных с этой проблемой, пока не сообщалось.

Отзыв коснется моделей Volvo V40, V40CC, S60, S60CC, V60, V60CC, XC60, V70, XC70, S80 и XC90.

Представители компании сообщили, что владельцам указанных моделей рекомендовано обратиться к местным официальным дилерам Volvo для проверки и бесплатной замены дефектного компонента.