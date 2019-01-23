Японская Subaru остановила 60% производства

Компания остановила производство из-за дефектных комплектующих.

Производство на автосборочном комплексе Subaru в Японии, который выпускает 60% автомобилей компании, остановлено c 16 января после обнаружения бракованных комплектующих от одного из поставщиков.

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На этой новости котировки Subaru упали на 4%, сообщает агентство Reuters. Subaru не уточнила, когда возобновит производство.

По данным японской Asahi, речь идет о серьезном дефекте усилителя руля. Газета пишет, что недовыпуск, вероятно, превысил 10 000 автомобилей и уже начал сказываться на их поставках покупателям.

Дефектные детали могут быть обнаружены в моделях Forester, Impreza и XV. Производство всех других авто тоже остановили, поскольку они построены на одной сборочной линии.

За день до остановки производства Subaru выпустила прогноз на 2019 год. Компания планирует произвести 1,08 млн автомобилей (из них 650 000 в Японии) и продать 700 000 авто в США.