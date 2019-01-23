Двухэтажные поезда Skoda отправят на капитальный ремонт

В "Укрзализныце" заявили, что во второй половине 2019 года скоростные поезда Skoda пройдут капремонт на Запорожском электровозоремонтном заводе.

Акционерная компания "Укрзализныця" во второй половине 2019 года отправит скоростные двухэтажные поезда Skoda на капитальный ремонт. Выполнять работы будет Запорожский электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ).

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Об этом заявил директор по инженерно-техническому обеспечению "Укрзализныци" Григорий Бойко, передает Delo.ua.

"В этом году у скоростных поездов Skoda подошел срок для капитального ремонта. Как мы подходим к ремонту. Два поезда мы берем в ремонт и готовы освоить новое производство на Запорожском электровозоремонтном заводе (ЗЭРЗ). Сегодня у завода нет документации на выполнение капитального ремонта регламентных работ (поэтому такой ремонт ― новый профиль для завода ― ред.). Поэтому мы ставим сначала задачу институту освоить и выдать соответственную документацию, и уже во втором полугодии выполнить работу по капремонту. Это для нас новая работа", ― рассказал Бойко.

Он также добавил, что в Украине на сегодня нет завода, который производит ремонт дизель-поездов.

"Сегодня такая задача поставлена Днепропетровскому тепловозоремонтному заводу, чтобы в этом году отработать документацию и с 2020 года начать капитальный ремонт дизель-поездов" ― отметил Бойко.

Говоря о возможном сотрудничестве в секторе ремонта двигателей, в УЗ сообщили, что ведомство хотело бы работать с Заводом имени Малышева.

"В декабре 2018 года на завод отправили комиссию УЗ для рабочей встречи. Ознакомившись с производством завода, (она пришла к выводу ― ред.) на сегодня нужны инвестиции в завод для налаживания серийного производства", ― сообщил Бойко.

На заводе имени Малышева рассказали, что предприятие готово обслуживать выпущенные в 80-х годах двигатели для магистральных тепловозов, поставлять запчасти, но говорить на сегодня о выпуске новой продукции сложно.

"Что касается тепловозов 2ТЭ116, то в свое время завод изготовил 32 двигателя 1Д80Б, которые на сегодня требуют капитального ремонта. Сегодня УЗ выходит с предложением по капитальному ремонту 7 этих двигателей. На сегодня говорить о производстве двигателей, то… завод действительно требует модернизации оборудования, и есть необходимость в инвестициях", ― рассказал главный инженер завода Александр Шейко, добавив, что есть проблема в кадрах.

Напомним, чешские электропоезда Skoda были закуплены в 2012 году перед проведением чемпионата по футболу Евро-2012. Но в 2014 году поезда сломались и простояли без ремонта два года.

Два электропоезда Skoda являются двухсистемными (курсируют по электрифицированным участкам на постоянном и переменном токе). Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 ― первого класса, 590 ― второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км в час.

Один поезд Skoda курсирует между Киевом и Харьковом. Второй ездит по маршруту Киев―Тернополь―Киев.