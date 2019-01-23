Honda представит новый электромобиль Urban EV на Женевском автосалоне (фото, видео)

Производство и продажи электрокара стартуют до конца текущего года.

Японский автопроизводитель Honda официально подтвердил планы по запуску электромобиля Honda Urban EV в серийное производство до конца 2019 года.

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Представители Honda сообщили, что готовый к серийной сборке Honda Urban дебютирует в марте текущего года на Женевском автосалоне, а также показали первое изображение новинки.

Официальное изображение не дает полного представления о том, насколько сильно серийная версия Honda Urban EV будет отличаться от своего прототипа, пишет itc.ua.

Японский бренд подчеркнул, что массовое производство и продажи новинки в Европе стартуют до конца текущего года. Мощность двигателя, емкость батарей и запас хода по-прежнему не озвучиваются, однако это наверняка произойдет в Женеве.

Электромобиль Honda Urban EV будет представлен в рамках стратегии Electric Vision, которая предусматривает, что к 2025 году две трети проданных в Европе автомобилей бренда будут электрическими.