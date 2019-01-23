ГФС сообщила о темпах растаможки "евроблях" на Закарпатье

Таможня в Закарпатской области ежедневно растаможивает по новым правилам 200 автомобилей на еврономерах.

На таможенных постах Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС) по новым льготным условиям растаможивают за день в среднем 200 автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

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Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа ГФС в Закарпатской области.

"Всего с 25 ноября 2018 года, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательство, по состоянию на 22 января 2019 года в Закарпатской таможне ГФС оформлено 4770 транспортных средств граждан. Это принесло в госбюджет более 304 миллионов гривень поступлений", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на внутренних таможенных постах Закарпатской таможни налоговики предоставляют консультативные услуги гражданам по вопросам оформления автомобилей на еврономерах.

В пресс-службе напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч с 30 тысяч, растаможенных по состоянию на 15 января.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможку автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.