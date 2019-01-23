УЗ похвасталась объемами ремонта железнодорожных путей

Отмечается, что в 2018 году реконструировано 281,5 км путей, капитальным ремонтом отремонтировано 273,3 км путей, средним ремонтом - 809,9 км путей и комплексно-оздоровительным - 549,7 км путей.

Акционерная компания "Укрзализныця" в 2018 году отремонтировала в целом почти 2 тысячи километров путей, что является рекордом за последние 5 лет.

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Как сообщила пресс-служба компании, большая часть работ по ремонту и модернизации путей в 2018 году выполнена на основных направлениях трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова, в 2018 году на сети TEN-T компания реконструировала около 300 километров путей. "Благодаря этим ремонтам мы продолжили развитие транзитного потенциала страны. В этом году планируем не сбавлять темпы", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Отмечается, что в 2018 году реконструировано 281,5 километра путей, капитальным ремонтом отремонтировано 273,3 км путей, средним ремонтом - 809,9 километра путей и комплексно-оздоровительным - 549,7 километра путей.

"Кроме того, уложено 270 комплектов новых стрелочных переводов, в частности, 159 комплектов на железобетонных брусьях и 98 комплектов металлических частей. Также заменено 172 комплекта старогодных стрелочных переводов и восстановлено средним ремонтом 567 комплектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего работ проводилось на направлениях Киев - Жмеринка - Подволочиск - Львов - Мостиска, от Львова до западного пограничного перехода станции Чоп, Фастов - Мироновка - Пятихатки - Чаплино - Покровск, Жмеринка - Одесса, Ягодин - Ковель - Здолбунов - Казатин и Киев - Нежин.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в 2018 году увеличила капитальные инвестиции на 55%, и их сумма достигла почти 16 миллиардов гривень.

В 2019 году компания планирует освоить 24,53 миллиарда гривень капитальных инвестиций, что составляет 34,9% от потребности.