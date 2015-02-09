Доля б/у автомобилей на украинском рынке выросла в 4,5 раза

Доля бывших в употреблении автомобилей на украинском авторынке в январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года выросла в 4,5 раза – до 41%, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, в январе 2014 года доля б/у автомобилей составляла 9%, а по итогам прошлого года – 37%.

Согласно сообщению, общее количество первичных регистраций легковых автомобилей в январе составило 2,876 тыс. авто, из которых новых авто – 2,597 тыс., а б/у – 279 единиц, или 10% рынка.

На первичном рынке коммерческих автомобилей было зарегистрировано 1,936 тыс. продаж, из которых новых всего 271 авто, а 1,665 тыс. автомобилей, или 86% рынка, составили б/у авто.

Рынок автобусов разделился поровну – из 89 автобусов, зарегистрированных в январе, на долю б/у приходится 51%, или 45 единиц.

Лидерами продаж в январе в сегменте легковых б/у автомобилей стали автомобили марки Renault, а в сегменте коммерческих автомобилей и автобусов – марки Mercedes-Benz.

Читайте такжеПродажи легковых автомобилей в Украине упали в 4,6 разаКак сообщал УНИАН, украинский рынок бывших в употреблении автомобилей в 2014 году сократился на 45% – до 62,516 тыс. единиц.

Объем продаж легковых автомобилей в Украине в 2014 году сократился по сравнению с результатом 2013 года в 2,2 раза – до 97,02 тыс. авто.

В Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей по итогам 2013 года вырос на 14% – до 113,852 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.