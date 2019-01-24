Ограничение движения из-за погодных условий сохраняются на Николаевщине и в Кропивницком — Укравтодор

Проезд на дорогах государственного значения в других областях обеспечен.

По состоянию на утро 24 января из-за осложнения погодных условий ограничение движения все еще действует на одной автодороге Николаевщины, а в Кропивницком ограничено движение въезда крупногабаритного транспорта.

В Николаевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на автодороге М-13 Кропивницкий — Платоновое, от границы с Кировоградской областью на участке протяженностью до 20 км

В Укравтодоре отметили, что по состоянию на 6 утра дорогу все еще очищают от снега.

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В Кропивницком действует ограничение на въезд в город по а/д М-12, Н-14, Н-23, введеный еще утром 23 января.

Проезд на дорогах государственного значения в других областях обеспечен — отметили в Укравтодоре.

Утром 24 января наблюдается слабый снег во Львовской, Луганской и Черниговской областях, снег с дождем в Харьковской, дождь в Донецкой и Запорожской областях. Температура воздуха на большей территории колеблется от -4 до -11°С, на юге -2+3°С.

Сегодня, 24 января, почти на всей территории Украины ожидается снег, налипание мокрого снега, в центральных и восточных областях снег с переходом в дождь, отметили в Укравтодоре со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

23 января из-за снегопада на дорогах Киева образовались многочисленные пробки, а в Киевской области полиция заявила о «транспортном коллапсе». Из-за осложнения погодных условий все штабы спасателей по Украине работали круглосуточно.