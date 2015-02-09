При обстреле станции «Скотоватая» погибли трое железнодорожников, двое ранены

На станции Скотоватая (Донецкая обл.) Донецкой железной дороги (ДЖД) в результате обстрела получили травмы пятеро работников Славянской дистанции электроснабжения, трое из которых вследствие полученных травм погибли, сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, сегодня около 10:30 на станции Скотоватая снаряд попал в автомотрису, в которой находилась бригада энергетиков станции.

«В результате обстрела смертельно травмированы начальник района контактной сети Дылеевка 1981 года рождения, электромонтер 1993 г.р. и сигналист 1956 г.р. Кроме того, тяжело ранен электромеханик 1971 г.р. и электромонтер 1993 г.р.», - добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что бригада энергетиков автомотрисы в тот момент ехала осмотреть поврежденную линию на перегоне Фенольная - Петруньки.

«Это уже не первый случай гибели и травмирования работников железнодорожной отрасли на востоке Украины во время выполнения профессиональных обязанностей. В прошлом году в ходе боевых действий травмированы 22 железнодорожника, из которых двое смертельно. Больше всего пострадали работники путевого хозяйства. «Укрзализныця» выражает глубокое соболезнование родным и близким погибших железнодорожников», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец ноября 2014 года, в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины из 1754 мобилизованных в ряды украинской армии работников железнодорожной отрасли погибли 16 железнодорожников и 108 получили ранения.

По состоянию на конец ноября прошлого года железные дороги и отраслевые предприятия Украины трудоустроили 202 работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться в другие регионы из зоны АТО и территории аннексированного Россией Крыма.

Справка УНИАН. В восточных областях Украины с апреля 2014 года продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.