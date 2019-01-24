"Укрзализныця" провела первые аукционы по сдаче вагонов в аренду

В торгах приняли участие от 8 до 37 участников.

Акционерная компания "Укрзализныця" провела первые аукционы по продаже услуг аренды вагонов при осуществлении перевозки грузов в системе открытых электронных торгов Prozorro.Продажи.

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Об этом сообщила пресс-служба Prozorro.Продажи.

Отмечается, что аукционы проводились по двум типам наиболее востребованных рынком вагонов - полувагонов и хоппер-зерновозов, а в торгах приняли участие от 8 до 37 участников.

В пресс-службе напомнили, что 8 октября этого года руководители «Укрзализныци» и Prozorro.Продажи подписали договор о реализации пилотного проекта по продаже услуг по использованию вагонов при осуществлении перевозки грузов с применением электронной системы Prozorro.Продажи.

Отмечается, что всего на аукционы компания "Укрзализныця" планирует выставить до 10% парка грузовых вагонов в ходе пилотного проекта.

"В дальнейшем по их результатам процент подвижного состава будет расти. Аукционы по аренде вагонов будут проводиться регулярно, и стартовой ценой будет цена аренды вагона в сутки. На январь запланированы аукционы на 30 число. В аукционах будет участвовать любой перевозчик, который подпишет соответствующий договор с "Укрзализныцей",- говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для участия в ауционе можно обратиться к специалистам "Украинской универсальной биржи", которые помогут найти необходимый лот по аренде вагонов и подать заявку на участие в аукционе.

Как сообщал УНИАН, с 22 декабря 2018 года "Укрзализныця" имеет право самостоятельно устанавливать цену на вагонную составляющую при использовании вагонов собственного парка.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является закрытым акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.