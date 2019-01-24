В Украине растаможили "евроблях" почти на три миллиарда

При этом почти 37 тысяч авто находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса.

Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в период с 25 ноября 2018 года по 22 января включительно оформили по новым льготным условиям почти 44 тысяч автотранспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года и до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, всего за указанный период в бюджет уплачено около 2,8 миллиарда гривень таможенных платежей.

В частности, из общего количества растаможенных автомобилей 36,7 тысячи штук находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса, за которые автовладельцы добровольно уплатили 312 миллионов гривень (8500 гривень за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за данное нарушение.

В ГФС напомнили, что 22 февраля истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией.

"После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке", - отмечается в сообщении.

При этом, в пресс-службе подчеркнули, что учитывая истекающий срок льготного периода, граждане стали активнее оформлять свои машины. Так, только 22 января налоговики растаможили 2,7 тысячи автомобилей на еврономерах на сумму 170,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины прогнозирует увеличение количества растаможенных автомобилей с иностранной регистрацией на льготных условиях до 250-300 тысяч.

С 25 ноября 2018 года в Украине действуют изменения в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля за перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

В частности, предусмотрено введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема, а также 90-дневный льготный период действия коэффициента 0,5 для ставки расчета налога за растаможку автомобилей, ввезенных с 1 января 2015 года до вступления в силу закона.

До принятия законов владельцы автомобилей с иностранной регистрацией неоднократно проводили акции протеста, требуя от правительства снизить стоимость растаможивания автомобилей и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.