В киевском метро установили турникеты-великаны (фото)

Пока новые турникеты работают в тестовом режиме лишь на станции "Площадь Льва Толстого".

В киевском метрополитене появились новые турникеты украинского производства высотой с человеческий рост.

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Сейчас такие турникеты в тестовом режиме установлены только на станции "Площадь Льва Толстого", сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". После завершения периода тестирования в случае положительных результатов такие турникеты установят и на других станциях.

"Оборудование будет работать для прохода пассажиров, которые пользуются бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим “fast line”)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, столичный мост Метро хотят отремонтировать за 2 миллиарда гривень.