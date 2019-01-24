цей матеріал доступний українською

В киевском метро установили турникеты-великаны (фото)

14:16, 24 января 2019
Транспорт
476 0
В киевском метро установили новые турникеты / facebook.com/kyivmetro

Читайте такжеВ харьковском метро произошел технический сбой

Сейчас такие турникеты в тестовом режиме установлены только на станции "Площадь Льва Толстого", сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". После завершения периода тестирования в случае положительных результатов такие турникеты установят и на других станциях.

"Оборудование будет работать для прохода пассажиров, которые пользуются бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда. Это позволит провести качественную проверку функционала техники в условиях киевского метрополитена, а также перераспределить пассажиропотоки для удобства пассажиров (режим “fast line”)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, столичный мост Метро хотят отремонтировать за 2 миллиарда гривень.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#метро