Рекордный шатдаун в США: пилоты и авиадиспетчеры заявили об угрозе для полетов

В США профсоюзы пилотов, авиадиспетчеров и бортпроводников обратились к Белому дому и конгрессу с просьбой возобновить работу правительства.

Профсоюзы, представляющие интересы авиадиспетчеров, пилотов и бортпроводников, выступили с совместным заявлением по поводу приостановки работы правительства в США (шатдаун).

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Текст заявления опубликован на сайте Ассоциации бортпроводников (AFA), передает РБК.

Профсоюзы указывают, что шатдаун создает растущую день ото дня угрозу безопасности авиаперелетов, так как влияет на работу многочисленных государственных служащих. Среди подразделений, которые он затронул, — отделы по борьбе с киберпреступностью, авиадиспетчеры, воздушные маршалы, сотрудники аэропортов, обеспечивающие безопасность, и другие.

«Это уже самая длительная приостановка работы правительства в истории Соединенных Штатов, и конца этому не видно. В нашей отрасли, не склонной к риску, мы не можем даже примерно оценить уровень существующего риска и предсказать момент, когда вся система рухнет. Это беспрецедентно», — говорится в заявлении Национальной ассоциации авиадиспетчеров (NATCA), Международной ассоциации пилотов (ALPA) и AFA.

В ряде крупных аэропортов уже закрылись контрольно-пропускные пункты, инспекторы по безопасности и федеральные служащие не выходят на работу, а те, кто работает, выполняют свои функции без оплаты. По данным The New York Times, каждый десятый сотрудник службы безопасности аэропортов не выходит на работу. Кроме того, почти 20% сертифицированных авиадиспетчеров имеют право выйти на пенсию, и если решат это сделать, то работа авиационной отрасли в США серьезно пострадает, отмечается в документе.

«Мы настоятельно призываем конгресс и Белый дом принять все необходимые меры, чтобы немедленно прекратить шатдаун», — говорится в заявлении профсоюзов.

Работа правительства США и ряда бюджетных учреждений приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за разногласий между президентом и демократами о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Трамп требует потратить на заграждения $5,7 млрд, в то время как в Демократической партии, которая контролирует нижнюю палату конгресса, согласны выделить только $1,3 млрд.

Нынешний шатдаун побил рекорд по длительности. Во время приостановки работы правительства не получают зарплату 800 тыс. американцев.