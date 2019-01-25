Украина выставила на продажу арестованный российский Boeing

Стартовая цена самолета - почти 18 миллионов гривень.

Государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket) повторно выставило на продажу арестованный российский Boeing B 737/524 со стартовой ценой 17,996 млн грн, сообщила пресс-служба госпредприятия.

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В сообщении сказано, что имущество находится в аэропорту «Киев» им. И. Сикорского.

Отмечается, что воздушное судно Boeing 737 первый полет совершил 06 июня 1998 года, а последняя дата эксплуатации была в октябре 2015 года.

При этом сообщается, что техническое состояние и необходимость проведения плановых ремонтов неизвестно.

Аукцион назначен на 14 февраля.

Как сообщал УНИАН, самолет был арестован из-за долга около 11 млн грн российской компании Трансаэро перед аэропортом Киев (Жуляны) . Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году. В конце мая 2018 года этот самолет уже пытались продать за 35,9 млн грн. Однако аукцион не состоялся.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Система электронных торгов арестованным имуществом» (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. До этого система электронных торгов СЕТАМ работала в экспериментальном режиме в трех областях с 1 мая 2014 года.

В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ сменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket, а сама площадка начала использовать инновационную криптографическую технологию защиты blockchain. Данная технология в систему электронных торгов арестованным имуществом была введена совместно с Государственным агентством по электронному управлению, международной компанией BitFury и "Фондом Восточная Европа" при поддержке Министерства юстиции Украины.