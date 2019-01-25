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Apple уволила 200 сотрудников, работавших над беспилотным автомобилем - СМИ

11:29, 25 января 2019
Транспорт
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CNBC узнал об увольнении 200 человек из отдела Apple по беспилотникам / фото flickr.com/Jesús A. Álvarez

Американская компания Apple уволила более 200 сотрудников из подразделения, занятого разработкой беспилотного автомобиля, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

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Представитель компании признал увольнение некоторых сотрудников, но не уточнил их число. По его словам, некоторые из них перейдут в другие отделы, где займутся машинным обучением и другими интересующими Apple проектами, передает РБК.

В августе 2018 года CNBC сообщал, что Apple привлекла к работе над беспилотным автомобилем 46 бывших сотрудников Tesla, включая инженеров по производству, безопасности и программному обеспечению.

По данным Reuters, в сентябре того же года у компании было как минимум 66 транспортных средств, которые разрешили тестировать в Калифорнии. Тогда же стало известно о первой аварии с участием беспилотника Apple. Авария произошла 26 августа, в автомобиль Apple, который собирался сменить полосу движения, врезался электромобиль Nissan Leaf, в результате ДТП никто не пострадал.

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Теги: #беспилотные автомобили#компания Apple