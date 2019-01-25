Дело о хищении 90 миллионов «Укрзализныци»: НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа

Бюро увеличило количество подозреваемых до восьми человек.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) увеличило количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн акционерной компании «Укрзализныця» до восьми человек. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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«Общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн «Укрзализныци» составляет восемь человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помимо семерых подозреваемых, о которых НАБУ сообщило ранее, сообщено о подозрении помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику «Укрзализныця».

По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем.

«Поскольку в ходе расследования получены сведения, что лицо, которое подозревают в совершении особо тяжкого преступления скрывается от следствия, 23 января 2019 года он объявлен в розыск», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн акционерной компании «Укрзализныця». В частности, речь идет о председателе правления - генеральном директоре производителя стрелочной продукции; первом заместителе генерального директора производителя стрелочной продукции; основателе - директоре фиктивной компании-победителя торгов; директоре компании-посредника; трех сотрудниках филиала «Укрзализныци» - Центр обеспечения производства.

Также, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей.

В частности, больше года НАБУ проводит расследование в отношении высокопоставленных чиновников «Укрзализныцы», которые в обход системы закупок Prozorro через подведомственное предприятие «Коростенский завод железобетонных шпал» закупали продукцию по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм, в результате чего железной дороге был нанесен ущерб на 26 млн грн. В начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего не известно.

Ранее в интервью УНИАН директор компании «АО Механика» Виталий Руденко заявлял, что менеджмент «Укрзализныци» с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники «Укрзализныци» являются помощниками Дубневичей.